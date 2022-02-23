أعلنت شركة ميتا (المنصة الأم لفيسبوك) رسميا إطلاق ميزة Reels على شبكة فيسبوك، وهي الميزة التي تشبه إلى حد كبير تطبيق تيك توك.

وذكرت ميتا - في منشور عبر المدونة الخاصة بها أنها أطلقت الميزة في كل أنحاء العالم، ما يجعل الميزة متاحة من خلال تطبيقات الخدمة على آي أوس إس iOS وأندرويد Android في أكثر من 150 دولة.

وبالإضافة إلى توسيع الوصول إلى Reels، تضيف ميتا ميزات تحرير جديدة إلى إصدار فيسبوك وتوسيع خيارات الإعلان، تتوفر معظم هذه الميزات بالفعل على Facebook Reels في الولايات المتحدة وأماكن أخرى وفي Instagram Reels في الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة.

وسيتمكن مستخدمو Facebook Reels من "إعادة مزج" مقاطع فيديو وتحميل مقاطع تصل مدتها إلى 60 ثانية، تماما كما هو الحال مع Instagram Reels. سيتمكنون أيضا من حفظ المسودات، وستضيف Meta أدوات جديدة لقص الفيديو في الأشهر المقبلة ستسهل على منشئي المحتوى الذين ينشرون مقاطع فيديو مباشرة أو طويلة، اختبار تنسيقات مختلفة.