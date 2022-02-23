قال وزير التجارة الإندونيسي محمد لطفي في إفادة صحفية اليوم الأربعاء إن بلاده تستكشف الخيارات الخاصة باتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي يمكن إبرامها مع المملكة المتحدة في المستقبل.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قال لطفي عقب اجتماع مع وزيرة الخارجية البريطانية للتجارة الدولية آن ماري تريفليان إن البلدين يهدفان إلى تعزيز قيمة التجارة اتي يبلغ إجماليها حاليا 6ر2 مليار دولار.

وفي الاجتماع الأول للجنة المشتركة للاقتصاد والتجارة بين إندونيسيا والمملكة المتحدة، خلص الجانبان إلى إمكانية التعاون في قطاع الطاقة المتجددة والأغذية والمشروبات وكذلك قطاع الزراعة.