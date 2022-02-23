أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أنه سيفتتح ثالث مكتب له خارج ألمانيا، وذلك في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ويأتي هذا بعد افتتاح بايرن ميونخ مكتب في نيويورك عام 2014 ومكتب في شنغهاي عام 2017 .

وتعد منطقة جنوب شرق آسيا سوقا كبيرا متناميا وذكر بايرن ميونخ أنه يرغب في "تكثيف الاتصال المباشر مع الشعوب المتحمسة لكرة القدم، وتطوير التعاون والتوسع في الشراكات القائمة بالفعل من أجل تعزيز المواهب في قطاعات المراحل العمرية."

ويتواجد في منطقة جنوب شرق آسيا 39 ناديا معترفا بها لمشجعي بايرن ميونخ، وسبق لبايرن أن لعب في سنغافورة عام 2017 وواجه منتخب تايلاند عام 2000 .