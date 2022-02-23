ارتفعت معدلات وفيات الأمومة في الولايات المتحدة عام 2020 إلى أعلى مستوى لها منذ نصف قرن، بحسب البيانات التي نشرت الأربعاء وأظهرت أيضاً أن النساء السود أكثر عرضة للوفاة بثلاث مرات من النساء البيض.

وتُعرّف منظمة الصحة العالمية وفيات الأمومة بتلك التي تحدث "أثناء الحمل أو بعد نهايته بـ42 يوماً لأي سبب له علاقة بالحمل أو التحكم به".

وتوفيت عام 2020 في الولايات المتحدة 861 امرأة تنطبق عليها هذه المعايير.

وأفاد تقرير صادر عن المركز الوطني للإحصاءات الصحية نُشر الأربعاء بأن معدل وفيات الأمومة ارتفع تاليا إلى 23,8 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة.

ويعتبر هذا المعدل الأسوأ بين الدول الصناعية. ويبلغ معدل وفيات الأمومة في كندا مثلاً 7,5 من كل مئة ألف ولادة، بحسب إحصاءات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للعام نفسه.

وشهدت الولايات المتحدة تدهوراً في هذا المجال خلال الاعوام الأخيرة: وبلغ المعدل 20,1 وفاة لكل مئة ألف مولود عام 2019، و 17,4 في العام 2018.

ورجّحت دونا هويرت التي شاركت في إعداد التقرير لوكالة فرانس برس أن تكون جائحة كوفيد -19 ساهمت في الارتفاع الذي شهدته سنة 2020. لكنها أوضحت أن هذا المرض لم يرد ذكره في 88 في المئة من الحالات وليس تالياً سوى جزء من المشهد العام.

وانخفضت معدلات وفيات الأمومة في كل أنحاء العالم في القرن العشرين بفضل التقدم الطبي. ولكن منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدت الولايات المتحدة مرة أخرى على منحنى تصاعدي، خلافاً لمعظم الدول المشابهة لها.

وتعود المرة الأخيرة التي بلغ فيها معدل وفيات الأمومة في الولايات المتحدة رسمياً هذا الحد إلى العام 1968، علماً أن منهجية إحصائية جديدة اعتمدت منذ عام 2018.

وأظهرت البيانات تفاوتاً واسعاً. فمعدل وفيات الأمومة بلغ 55,3 لكل 100 ألف ولادة بين النساء السود عام 2020 في مقابل 19,1 بين النساء البيض.

وأوضحت طبيبة التخدير في جامعة فيرجينيا إيبوني هيلتون خبيرة التفاوتات في قطاع الرعاية الصحية لوكالة فرانس برس أن الدراسات أثبتت مرات عدة " أن النساء السود لا يتلقين مستوى الرعاية الصحية نفسه" الذي تتلقاه النساء البيض في الولايات المتحدة ".