عبدالكريم العبدالله ـ حنان عبدالمعبود

أصدر الوكيل المساعد للشؤون الادارية بوزارة الصحة مرزوق الرشيدي تعميما عن عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد بالوزارة اعتبارا من 13 مارس المقبل.

وجاء في التعميم، الذي تنشره «الأنباء»، انه تم السماح بإعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضوريا، والغاء العمل بتعميم ديوان الخدمة المدنية بتخفيض قوة العمل في الجهات الحكومية وتطبيق انظمة وساعات ومواعيد الدوام المرنة وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات عن طريق الاتصال عن بُعد.

وبين انه تم الغاء كل حالات الاعفاء من العمل، ولا يكون تغيب الموظف عن العمل الا في حدود ما يصرف له من اجازات مقررة قانونا، فضلا عن الغاء انظمة الدوام المرنة ونظام التدوير والعودة الى العمل بكل قوة العمل الرسمية 100%.

واكد على عودة العمل بنظام البصمة، واعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضوريا.

وأشار الى اعادة ساعات الدوام الرسمي المعتاد (7 ساعات) على أن يبدأ الدوام الرسمي وينتهي في ذات الموعد الذي كان معمولا به، والرجوع الى ديوان الخدمة المدنية في حال الرغبة في تغيير المواعيد مع التقيد بأي مواعيد تقترحها الجهة بعدد الساعات المقررة.

ودعا التعميم الى التقيد بالاشتراطات الصحية والاحترازية التي قررتها السلطات الصحية.