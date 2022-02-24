أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة مدريد في مملكة إسبانيا اعتبارا من 11 يونيو المقبل بواقع 3 رحلات في الأسبوع أيام الثلاثاء والخميس والسبت.



وفي هذا الشأن، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان: تعد وجهة مدريد أحد أهم وجهات الخطوط الجوية الكويتية الجديدة، حيث جاء اختيار وجهة مدريد بعد دراسات متأنية ونظرا للإقبال عليها من قبل مسافرينا الكرام ولما تتميز به هذه الوجهة بأنها وجهة ممتازة لقاصدي السياحة والتعرف على المعالم التاريخية والثقافية وغيرها.



وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: تشرفت الخطوط الجوية الكويتية باستقبال سفير مملكة إسبانيا لدى الكويت ميغيل خوسي أغيلار، كما بحثنا مع سعادة السفير سبل تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين والسعي نحو تطويرها في كل المجالات التي تخص قطاع الطيران، كما تطرقنا إلى عمق العلاقات بين الكويت ومملكة إسبانيا الصديقة وتقارب وجهات النظر فيما بينهما في كل ما يعود بالمصلحة العامة على الطرفين ويحقق الأهداف المرجوة في توطيد أواصر الصلة بين البلدين وتعزيزها.