تزامناً مع احتفالات الكويت الوطنية بيومي الاستقلال والتحرير، أعلن بنك بوبيان عن برنامجه الاحتفالي لعملائه من كافة الشرائح وغيرهم من الجمهور ليحتفل معهم بهذه المناسبة الغالية على قلوب جميع الكويتيين.



وقال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك قتيبة صالح البسام إن البنك حريص على مشاركة عملائه وغيرهم من المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة فرحتهم بالمناسبات والوطنية لاسيما يومي التحرير والاستقلال اللذين يعتبران من أهم احتفالات الكويتيين.



وأضاف أن برنامج احتفالات العام الحالي خلال يومي الاستقلال والتحرير تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات بجانب الهدايا والمفاجآت لاسيما بعد الظروف التي مرت بها الكويت والعالم خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا وتأثيرها على كافة الفعاليات الاجتماعية.



ويتضمن ذلك تنظيم فعاليات وأنشطة مختلفة في منتجع سيشل الجليعة يومي 25 و26 فبراير وتوزيع الهدايا المختلفة على الجميع إلى جانب الفعاليات الخاصة بحساب Prime للشباب.



وفي إطار دعمه للموروث العربي الأصيل يرعى البنك بطولة الكويت التاسعة لجمال الخيل العربية المنتجة محليا والتي تقام في ميدان مركز الجواد العربي (بيت العرب) التابع للديوان الأميري خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الحالي.



كما يرعى البنك كرنفال «لنبدأ صغار» انطلاقا من حرص بنك بوبيان على نشر الوعي المجتمعي بين أفراد المجتمع بطرية ترفيهية ورياضية حيث يتضمن الكرنفال معرضا وماراثونا للأطفال بالتعاون مع مستشفى جابر وجمعية الجراحين الكويتية.



وسوف يتواجد البنك على مدار أيام الكرنفال من 3 إلى 5 مارس 2022 في الجزيرة الخضراء يشارك من خلالها عملائه من الأطفال وغيرهم مجموعة مميزة من الألعاب الترفيهية والمسابقات بالإضافة إلى توزيع هدايا قيمة للحضور.



واختتم البسام تصريحه بالتأكيد على أن بنك بوبيان مستمر في دعم مختلف شرائح المجتمع الكويتي من خلال أنشطته الاجتماعية وفعالياته غير المقتصرة على عملائه فحسب، حيث يعد بوبيان الأكثر تميزا بين البنوك والشركات كونه يضم فعاليات وأنشطة غير تقليدية ينفرد بها البنك في إطار حرصه على أن تكون له بصمة واضحة في خدمة المجتمع وتحقيقا لرسالته الاجتماعية والإنسانية.