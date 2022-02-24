يشارك بنك وربة في فعالية «Red Expo» ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 4 مارس وحتى يوم السبت 5 مارس المقبل، وذلك في حلبة سرب بمنطقة الشويخ على أن تبتدئ الفعاليات في تمام الساعة 2 ظهر الجمعة وتنتهي في تمام الـ10 مساء من يوم السبت، وستمتد الفعالية على مدار يومين، حيث سيقدم البنك العديد من العروض والجوائز لمستخدمي تطبيق Fayez للمشي، وذلك لتحفيز المشاركين على رياضة المشي، كما سيقدم عروضا حصرية لعملاء حساب الشباب BLOOM.



وفي هذا الصدد، أكد المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي أيمن المطيري أن الفعاليات الاجتماعية التي تهتم بالشباب تأتي بلورة لخطط البنك من باب المسؤولية الاجتماعية، حيث يحرص البنك على تقديم كافة العروض لفئة الشباب وتحفيزهم وتشجيعهم ودعم مشاريعهم.



وأضاف: سيقدم البنك العديد من الجوائز للزوار بالإضافة للمسابقات التي ستقام خلال أيام المهرجان، وعن اختيار حلبة سرب قال المطيري: لا شك أن الأجواء الحالية تسهم في إقامة الفعاليات الخارجية.



ويعتبر تطبيق «Fayez» الحصري لرياضة المشي، وهو حل رقمي يتعلق بالشأن الاجتماعي والصحي وبالأخص مسألة الحد من آثار السمنة الناتجة عن قلة الحركة والطعام غير الصحي، وهذا التطبيق الحصري هو الأول من نوعه على صعيد الكويت وصمم لكي يحفز المجتمع نحو المحافظة على صحتهم من خلال ممارسة رياضة المشي ولمكافأتهم على تحقيق أهدافهم.



وكما يتميز تطبيق «Fayez» بأنه سهل الاستخدام ذو تصميم مبتكر، وجذاب، ويمكن تحميله من خلال Apple App Store أو Google Play على الجهاز الذكي، والبدء في رحلة «Fayez» لممارسة رياضة المشي، والتحديات المختلفة، موضحا أن تطبيق «Fayez» لا توجد عليه أية رسوم فهو «مجاني»، وبمجرد تحميل التطبيق والتسجيل كمستخدم، سيتم منحك إمكانية الدخول إلى التحديات المختلفة، التي تستطيع المشاركة فيها للفوز بجوائز مختلفة، بالإضافة إلى عروض، ومكافآت حصرية لحاملي حساب السنبلة من عملاء بنك وربة.



وذكر المطيري أنه يجب الاتصال بالانترنت لاستخدام تطبيق «Fayez» للمشاركة، واسترداد مكافآتي، وكسب مكافآت السنبلة، والمحافظة على السجلات محدثة قدر الامكان، مشيرا إلى أنه يتوجب على الراغبين في كسب الحوافز الخاصة، والمشاركة في تحديات حصرية، ولديهم حساب السنبلة في بنك وربة، الضغط بكل بساطة على «ربط حساب السنبلة الخاص بهم» في صفحة «Fayez» الرئيسية، وإدخال رقم الهاتف المحمول في الكويت والرقم المدني للعميل الذي تم فتح حساب السنبلة له.