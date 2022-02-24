أعلنت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس أمس عن تشكيل 4 لجان تقصي حقائق حول مخالفات لوائح تتعلق بعمل البلدية. وقالت الفارس في بيان صحافي إنه تم التنسيق مع مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي لتشكيل اللجان الخاصة بمخالفة لائحة تنظيم أعمال البناء ولجنة لتقصي الحقائق حول مخالفة لائحة الإعلانات، وتقصي الحقائق بخصوص مخالفة لائحة تراخيص إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة والتي تتضمن كذلك العربات المتنقلة علاوة على لجنة لتقصي الحقائق بخصوص مخالفة لائحة النظافة ونقل النفايات.



وبينت أن تلك اللجان ستختص على حدة بمراجعة نصوص القرارات الوزارية المتعلقة بشأن تلك اللوائح وكافة القرارات والتعاميم المتعلقة بكل نشاط وبحث ما إذا كان هناك قصور في هذه القرارات وبيان كيفية معالجتها.



وأشارت إلى أن اللجان ستقوم بالتحقيق في أي من أوجه القصور التي قد تكشفها أثناء أداء مهامها على أن يتم رفع التوصيات المتعلقة بالإجراءات الإدارية والقانونية الواجب اتخاذها تجاه المتسبب في أي قصور والتي تتناسب مع المخالفات المرصودة، إن وجدت.



ولفتت إلى أن اللجنة ستقوم بتقديم الحلول التي تضمن سير العمل دون معوقات أو تحديات خلال التنفيذ على أن تنهي هذه اللجان عملها خلال 3 أشهر برفع تقرير يتضمن أعمالها وتوصياتها.