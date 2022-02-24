أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بجولة ميدانية في مناطق المحافظة لرفع كل ما يعوق الطريق ويشوه المنظر العام في إطار الارتقاء بمستوى النظافة.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بمحافظة الجهراء فهد القريفة أن الجولات تهدف الى الارتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة، لافتا الى ان مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بجميع مناطق المحافظة من خلال رفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، مؤكدا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.

وأوضح أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها من قبل الفريق الرقابي بمنطقة صناعية الجهراء أسفرت عن رفع 12 سيارة مهملة وإرسالها الى موقع حجز السيارات.