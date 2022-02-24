أطلق بنك الكويت الوطني أكبر مسابقة في الكويت للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان «وطني بعدستي» وذلك بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية.



وتستهدف المسابقة المحترفين والهواة للمشاركة في التقاط صور احترافية عن مدينة الكويت والمقر الرئيسي للبنك الذي يتميز بهندسته المعمارية الفريدة، وتستمر المسابقة التي يبلغ مجموع جوائزها نحو 6600 دينار كويتي حتى يوم 28 فبراير، فيما سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال الأسبوع الأول من شهر مارس وذلك من خلال لجنة تحكيم تضم مصورين محترفين هم فيصل البشر وعلي يونس وعبدالعزيز السريع.



وبإمكان الراغبين في المشاركة بالمسابقة التسجيل من خلال الموقع الالكتروني www.nbkcompetition.com وإدخال بياناتهم الشخصية لاحتساب مشاركتهم بالإضافة إلى اختيار نوع المسابقة التي يود المشاركة فيها والتي تشمل 3 فئات هي: تصوير أرضي، جوي Drone، Timelapse أو Hyperlapse، وسيتم تكريم المراكز الثلاث الأولى لكل فئة، حيث تبلغ قيمة جائزة المركز الأول 1000 دينار والثاني 700 دينار والثالث 500 دينار.



وبهذه المناسبة، قال المدير في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر: يأتي إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافي والتي تعد الأكبر من نوعها في إطار تشجيع المبدعين وإظهار الجانب الحضاري والجمالي للكويت.



وأضاف الباقر أن المسابقة تهدف إلى تعبير الكويتيين عن حبهم وولائهم وانتمائهم لهذا الوطن المعطاء ونقل جميع الصور المميزة التي تبرز جمال الكويت للمنطقة والعالم، مشيرا إلى أن بنك الكويت الوطني دأب على تنظيم الفعاليات والمناسبات التي تعكس الاحتفال بالأعياد الوطنية حيث يشكل ذلك التزاما اجتماعيا أصيلا في ثقافة البنك على مدى تاريخيه.



ويأتي تنظيم البنك لهذه الأنشطة والفعاليات انطلاقا من حرصه على المشاركة الفاعلة في مختلف المناسبات والأعياد الوطنية وذلك في إطار التزامه بمسؤوليته الاجتماعية ودعم وخدمة المجتمع، حيث دأب على إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية خلال شهر فبراير من كل عام بمناسبة عيدي الوطني والتحرير بالإضافة إلى الأغاني الوطنية التي تسهم في تعزيز الشعور الوطني والاعتزاز بالثقافة المحلية والعادات الاجتماعية، وذلك تعبيرا عن أهمية هذه المناسبة وقيمتها وما تعكسه من دلالات تاريخية، وأطلق هذا العام أغنية «الماي ماضي ومستقبل الكويت.. حافظ عليه» والذي يمثل تدشينا لمبادرة وطنية أطلقها البنك للحفاظ على المياه ضمن استراتيجيته لتحقيق الاستدامة.