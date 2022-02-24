تقدمت شركة روش دياجنوستيكس السويسرية للرعاية الصحية «Roche Diagnostics» الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا الحيوية بخالص التهاني إلى الكويت قيادة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية للبلاد.



وأضافت «روش»: تجسد الأعياد الوطنية ملحمة وطنية لأبناء الشعب الكويتي، نستذكر فيها الوحدة والتكاتف والتفاف أبناء الوطن خلف قيادته السياسية، فالشعب الكويتي جبل على التعاضد والتكاتف مهما بلغت الظروف، وتأتي الأعياد الوطنية هذه الأيام في ظل ما تشهده الكويت من إنجازات ملموسة بفضل قيادتها الحكيمة، ونجاحها في تجاوز تداعيات فيروس كورونا ومتحوراته الأخيرة التي أرخت بظلالها على اقتصادات العالم دون استثناء.



وكانت «روش» قد احتفلت مؤخرا بذكرى مرور 125 عاما على تأسيسها وانتشارها عالميا، واحتفلت ايضا قبل أيام بمرور عام على التأسيس الرسمي لكيانها في الكويت، وهو ما تعتبره انطلاقة نحو توسيع نطاق تواجدها في الكويت والشرق الأوسط كجزء أساسي من التزامها طويل الأمد بخدمة المرضى والمجتمعات في هذه المنطقة.



والجدير بالذكر أن «روش» تعمل في الكويت وفق ترخيص استثماري ممنوح من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بموجب قانون تشجيع الاستثمار المباشر رقم 116 لسنة 2013، لتسهيل عمليات الشركة المحلية وتنمية قاعدة المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية من خلال تطبيق أحدث الاختبارات والتقنيات التشخيصية، ولاسيما مع زيادة الطلب على مثل هذه الاختبارات في أوقات تفشي الجائحة.



ومنذ اليوم الأول لها، شددت «روش» على التزامها بتقديم أحدث التكنولوجيا والاختبارات التشخيصية وفق أعلى المعايير العالمية، وأن تواجدها محليا يساهم في دعم جهود الحكومة الكويتية في مجال الوقاية من لأمراض المختلفة وتشخيصها بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية وصحة المرأة والأمراض المعدية وغيرها، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز عملياتها في الكويت لتكون أقرب إلى مرضاها وشركائها من خلال جلب ابتكارات وتقنيات تشخيص أخرى حديثة للكويت لتكون في متناول كل من يحتاج إليها من المرضى وغيرهم.