أعلنت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن استمرار رعايتها الاستراتيجية لـ«بقشة ماركت» أكبر سوق خارجي لدعم المشاريع الشبابية في الكويت، والذي قدم بيئة اجتماعية وترفيهية للزوار في الجزيرة الخضراء للتواصل والاستمتاع بالأجواء الربيعية والتعرف على طاقات وإبداعات شباب الكويت على مدار نهاية الأسبوع الماضي.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها استمرت في دعم هذه الفعالية المتميزة تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي ترتكز بشكل كبير حول تشجيع الطاقات والمواهب المحلية في مختلف المجالات للمساهمة بتقديم جيل من الشباب الكويتي القادر على المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة، حيث تميز هذا السوق الخارجي بمشاركة عدد كبير من المشاريع الوطنية والشركات الناشئة التي أشرف عليها رواد الأعمال الكويتيون من مختلف القطاعات لخدمة احتياجات الزوار.



وبينت «زين» أنها تواجدت وللشهر الثالث على التوالي في سوق «بقشة ماركت» عبر جناحها الخاص في الجزيرة الخضراء، والذي قدمت من خلاله مجموعة من الفقرات الاجتماعية والترفيهية التي شاركت الزوار عبرها الأجواء الجميلة التي يعيشها الشعب الكويتي في هذه الفترة مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية ما بعد الجائحة، وذلك في أجواء خارجية آمنة، كما نظمت الشركة العديد من المسابقات الشائقة وقدمت الجوائز القيمة للفائزين طوال نهاية الأسبوع.



الجدير بالذكر أن «بقشة ماركت» تميز باستضافته للعديد من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والترفيهية المختلفة، والتي شملت المطاعم والمقاهي، والمشاريع الشبابية، وسوق الشتاء، وسوق المزارعين، والأنشطة الترفيهية، وغيرها الكثير، وقد أقيمت النسخة الأولى منه في حديقة العديلية والنسخة الثانية بحديقة وهران بمنطقة الشامية، وشهدتا إقبالا كبيرا من قبل الجماهير والزوار، وأقيمت النسخة الثالثة منه في الجزيرة الخضراء في أجواء خارجية مفتوحة بحضور جماهيري غفير.