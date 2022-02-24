أعلن مركز التجهيزات الغذائية أحد فروع شركة العيد للأغذية عن توقيع اتفاقية تعاون مع الشركة الخليجية الأوروبية التجارية لتحضير وتجهيز عدد من المنتجات الغذائية الخاصة بالعلامة التجارية «قصار».



وأكد مدير إدارة التطوير التجاري في شركة العيد للأغذية عبدالله الغانم أن مركز العيد للتجهيزات الغذائية مزود بأحدث المعدات والأجهزة والخدمات التقنية المعتمدة في المطابخ الحديثة، التي تؤهله استيعاب الإنتاج لعلامات تجارية غذائية خاصة وفق أعلى مقاييس ومعايير الجودة التي يطمح لها مالك العلامة التجارية، لتلبية احتياجات السوق المحلية الواضحة لمنتجات غذائية مبتكرة وخدمات متطورة.



وأضاف الغانم إن التعاون مع علامة «قصار» التي اشتهر مؤسسها سليـــمان القصار بمطبخه الفريد الــــذي يقدم الأكلات الكويتية التقليدية والشعبية بنكهة أصيلة ومميزة، بداية موفقة تعزز توجه مركز العيد للتجهيزات الغذائية بتقديم تجربة استثـــنائية للمستهلك الكويتي الذواق تواكــــب التطور المستمر في عمليات الإنتاج والتوزيـــع الرقمي والتقليدي.



بدوره، أعرب المؤثر الأكثر شهرة في عالم الطهي بالكويت سليمان القصار عن سعادته البالغة بالتعاقد مع مركز العيد للتجهيزات الغذائية لتحضير وتعبئة منتجات من علامته التجارية بوصفته الخاصة من الأچار والمعبوج، مشيرا إلى ان التعاون يحقق تطلعاته في حفظ بصمته ووصفاته الخاصة التي طورها عبر سنوات عمله وتفاعله مع الجمهور المحب لمطبخه، في منتج وطني بجودة عالية ونكهة كويتية أصيلة يقدرها الذواقة.