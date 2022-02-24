تقدم لولو هايبر ماركت، الشركة الرائدة في مجال البيع بالتجزئة في المنطقة، والتي أطلقت احتفالاتها السنوية «لولو هلا فبراير» في 1 فبراير، بهجة مضاعفة للمتسوقين بمناسبة العيد الوطني وعيد تحرير الكويت يومي 25 و26 فبراير على التوالي.



وافتتح الفعالية محافظ مبارك الكبير محمود بوشهري بحضور إدارة لولو هايبر ماركت في الكويت وحشد من المتسوقين ورواد الهايبر ماركت.



بدأت الاحتفالات يوم 23 فبراير من خلال إحدى الفعاليات في فرع لولو هايبر بالقرين، بالإضافة إلى جميع فروع الهايبر ماركت التي تزينت بأضواء براقة وأقواس مزخرفة ورايات ملونة كأحد أوجه الاحتفال بـ «هلا فبراير»، وازدان فرع لولو هايبر القرين بمظهر فريد أضاف بهجة إلى الأجواء الاحتفالية، مع قطع كبيرة من المنشآت المميزة والصور الملونة للمباني والمعالم في الكويت.



وعكست الأعمال الفنية وصور الخلفية ذكرى يومي العيد الوطني وعيد التحرير خاصة مع وجود أعلام وطنية صغيرة وضخمة ترفرف في كل مكان، وكذلك استخدام خليط من الألوان التي تشكل علم الكويت في العديد من الزخارف وأعمال الزينة المنظورة في جميع فروع الهايبر ماركت، ولإضافة المزيد من البهجة والفرحة على هذه الفعالية قام فنانون برسم علم الكويت على خدود الأطفال.



وكان أحد عناصر الجذب المميزة جدا هذا العام في فرع القرين هو عرض مجسم أبراج الكويت الضخم الذي يبلغ طوله 7 أمتار والذي تم إنشاؤه بشكل فني وذلك بتكديس ورص ما يزيد على 17.000 باكيت من حليب كي دي دي وعصير الفاكهة فوق بعضها البعض، وتم عمل خصومات هائلة على جميع أصناف المنتجات للاحتفال بالأعياد الوطنية، وبأسعار مغرية بشكل خاص على كل المنتجات ذات المنشأ الكويتي، وإضافة لذلك، تم تنظيم عدد كبير من العروض الترويجية على مدار شهر فبراير، بدءا من عرض «قسيمة المشتريات» الذي بدأ في 3 فبراير، وأثناء هذا العرض الترويجي تدخل كل عملية شراء بقيمة 5 دنانير سحب مع فرصة الفوز بـ 131 قسيمة هدية بإجمالي مبلغ 15000 دينار.



أصبح كل أسبوع من مهرجان «لولو هلا فبراير» أكثر بهجة مع العرض الترويجي «ماركة الأسبوع» الذي يعرض خصومات مذهلة على منتجات من إحدى الماركات بعينها، وبالإضافة لذلك، سيكون هناك عرض ترويجي اسمه «منتج اليوم» في كل يوم طيلة المهرجان الذي يستمر قرابة الشهر، حيث سيتم عرض منتج محدد تحت عنوان «صفقة اليوم الخاصة» بسعر مميز جدا، واعتبارا من 16 فبراير، بدأت فروع لولو هايبر ماركت بتقديم عرض ترويجي «بكل فخر من الكويت» يسلط الضوء على المنتجات ذات المنشأ الكويتي بأسعار مغرية.



بالإضافة إلى ذلك، واحتفالا بالذكرى 61 لليوم الوطني في 25 فبراير، يتوافر 61 عرضا مذهلا اعتبارا من 23 فبراير.

وستتاح 600 عربة تسوق من المشتريات مجانا تماما للفائزين المحظوظين في هذا العرض الترويجي لمدة 6 أيام من 23 إلى 28 فبراير، وخلال فترة المهرجان التي تبدأ من 2 فبراير، سيتم إجراء تخفيضات خاصة على أصناف مختارة من المنتجات، بما في ذلك الأزياء والأحذية وحقائب السيدات والملابس والنظارات ولعب وإكسسوارات الأطفال، وتقدم «هلا دجي تك» للمتسوقين أسعارا مخفضة على الهواتف المحمولة، والأجهزة الإلكترونية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والإلكترونيات الاستهلاكية.



وفي فئة الأطعمة، تقدم «مهرجان اللحوم» لمحبي اللحوم الممتازة، في حين أن «Shrimply Awesome» تقدم لمحبي الأكلات البحرية مهرجان الأسماك لا مثيل له، وتشمل الاحتفالات الأخرى بالأطعمة «جبن مع زيتون» و«برياني إكسبريس».