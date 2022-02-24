كيف أجرى الأطباء الجراحة قبل ابتكار التخدير الحديث؟



في عام 1811، خضعت الروائية الإنجليزية فاني بورني لعملية دون تخدير وتتذكر في الرسائل التي كتبتها إلى أختها بعد العملية، «بدأت بالصراخ الذي استمر دون انقطاع طوال فترة الجراحة».

في الواقع، أغمي على بورني مرتين من الآلام، وتمت عمليتها في وقت كان التخدير الجراحي لا يزال في مهده، والخيارات المحدودة الموجودة يمكن أن تكون غير موثوقة وخطيرة في كثير من الأحيان.

وقال توني وايلد سميث، أستاذ التخدير الفخري في جامعة دندي في اسكتلندا، والأرشيف الملكي السابق في الكلية الملكية لأطباء التخدير في المملكة المتحدة، إن الحكايات التاريخية مثل حكاياتها تكشف «كيف كانت الجراحة قبل التخدير».



لكن كيف أجرى الأطباء الجراحة قبل التخدير؟ التخدير كما نعرفه اليوم هو اختراع جديد نسبيا، ولكن لقرون، كنا نبحث عن طرق لتهدئة الألم الشديد.

وبالعودة إلى القرن الحادي عشر الميلادي، هناك تقارير عن الأطباء الذين استخدموا إسفنجات مبللة بالأفيون وعصير الماندريك للمرضى للحث على النعاس استعدادا لعملية جراحية، ولتخفيف الألم الذي أعقب ذلك.



عندما سعى الجراحون إلى طرق جديدة للقيام بعملهم، ظهرت بعض الأساليب غير العادية، كان أحد هذه الأساليب هو الضغط، وهو أسلوب يتضمن الضغط على الشرايين لجعل الشخص فاقدا للوعي، أو على الأعصاب لإحداث خدر مفاجئ في الأطراف، وفي عام 1784، حاول جراح بريطاني يدعى جون هانتر ضغط الأعصاب عن طريق وضع عاصبة على طرف المريض والتسبب في خدر. والمثير للدهشة أن الأمر نجح: فقد تمكن هانتر من بتر أحد الأطراف، ويبدو أن المريض لم يشعر بأي ألم، وفقا للكلية الملكية لأطباء التخدير.



في الفترة التي سبقت منتصف القرن التاسع عشر، ازداد اهتمام العلماء والجراحين بالاستخدام السريري لمركب عضوي حلو الرائحة يسمى الأثير، وبعد عدة مئات من السنين، راجع الجراحون الأثير في عملهم.

أخيرا، في عام 1846، أجرى جراح أسنان أميركي يدعى ويليام مورتون عملية عامة قام خلالها بتزويد المريض بالإيثر الغازي ثم أزال ورماً من رقبة المريض دون ألم. وكان هذا أول دليل سريري على أن الاستخدام الدقيق لهذا الغاز يمكن أن يسبب فقدان الوعي ويخفف الألم.



ثم في عام 1848، أثبت الجراحون أن مركبا آخر يسمى الكلوروفورم، يمكن أن يخفف الألم بنجاح أثناء الولادة والعمليات الجراحية الأخرى.

وبشكل حاسم، أعطى الأثير والكلوروفورم للجراحين مزيدا من التحكم في حالة مرضاهم، لأنه من خلال التحكم في آلام المريض وإرسالهم للنوم، وفر للجراح المزيد من الوقت لإجراء الجراحة وبالتالي القيام بذلك بدقة أكبر. ومع مرور الوقت، أتاح ذلك إجراء عمليات جراحية أكثر تعقيدا.

ولم يعد يتم استخدام أي من الغازين جراحيا بعد الآن، ولكن كليهما وضع الأساس لتطوير عقاقير أكثر أمانا وفعالية والتي حولت التخدير إلى فن دقيق كما هو عليه اليوم.

عن «ساينس الرت»

