الإفراط في تناول الحلوى قد يؤدي إلى فقدان البصر



حذر د.ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية من الإفراط في تناول السكر لأنه يمكن أن يؤدي إلى فقدان حاسة البصر، مشيرا إلى أن الإفراط في تناول السكر يسبب الإصابة بمرض السكري وبالتالي إلى العمى.



ويقول غينسبورغ: «مثلا يتناول الشخص الحلويات يوما بعد آخر، وبعد فترة زمنية يصاب بالنوع الثاني من مرض السكري، وبعد ذلك يعاني من مضاعفات خطيرة تمنعه من العيش حياة طبيعية - بسبب العمى وقصور الكلى أو القدم السكرية».



ويشير الخبير إلى أن الإفراط في تناول المشروبات الغازية المحلاة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسكري وهشاشة العظام.

عن «نوفوستي»

