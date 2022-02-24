محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة تكنيب الفرنسية قد عادت إلى ساحة التنافس مع الشركات الأخرى على عقد استشارات إدارة مشروع رئيسي لحساب شركة نفط الكويت.



وأضافت المجلة أن قرار إعادة إدخال «تكنيب» في عملية تقديم العطاءات يعتبر مثيرا للجدل بين أصحاب المصلحة المعنيين في قطاع النفط والغاز في الكويت بسبب مخاوف من أنه قد يؤدي إلى موجة جديدة من التأخيرات في عملية تنفيذ المشروع.



وكانت مجلة ميد قد ذكرت في نوفمبر الماضي أن شركة وورلي الهندسية الأسترالية قدمت أقل عرض لشركة نفط الكويت بشأن عقد يغطي أعمال الهندسة والتصميمات الأولية وإدارة المشروعات والخدمات المرتبطة بالمشاريع الكبرى لشركة نفط الكويت، وتتراوح مدة العقد بين 3 و5 سنوات.



وكان قد تم بصورة مبدئية قبول العطاءات المقدمة من ثلاث شركات هي KBR الأميركية وبلغت قيمة العرض الذي قدمته 88.41 مليون دينار، فيما قدمت شركة وود جروب البريطانية عرضا بقيمة 83.46 مليون دينار، وأخيرا شركة وورلي الأسترالية بقيمة 81.3 مليون دينار، في حين كان الرفض من نصيب العطاءات المقدمة من شركتين أخريين هما فلور كوربوريشن الأميركية وتكنيب الفرنسية اللتين سبق تأهلهما للمشروع. وقالت المصادر الصناعية المطلعة إن سبب الرفض واحد بالنسبة لعطاء كل من شركتي فلور وتكنيب.

وقال أحد المصادر «عندما قدمت كلتا الشركتين عروضهما، لم تتمكنا من تقديم خطاب الضمان بالقيمة المطلوبة، علما بأن القيمة المطلوبة لهذا الضمان الأولي غيرت جزءا جانبا مهما خلال عملية المناقصة».

وأضاف «لسبب ما، قدمت كل من شركتي فلور وتكنيب خطاب الضمان على نحو يتماشى مع وثائق المناقصة الأصلية، وليس المبلغ المحدث».

وانتهت مجلة ميد وفقا للمصادر الى القول إنه من المحتمل أن يؤدي قبول شركة نفط الكويت عودة شركة تكنيب للمشاركة في تقديم العطاءات الى فتح الباب أمام عودة مماثلة لشركة شركة فلور في وقت لاحق.



وقالت مصادر إن التأخير في ترسية العقد تسبب بالفعل في اضطراب كبير في سوق مشاريع النفط والغاز في الكويت.