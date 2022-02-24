قفز سعر برميل النفط الكويتي بنسبة 4.5% وبقيمة 4.27 دولارات، ليبلغ مستوى 98.04 دولارا للبرميل في تداولات أول من امس، مقابل مستوى 93.77 دولارا للبرميل في تداولات اليوم السابق، وذلك وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأمس، وذلك بعد أن كشف الرئيس الأميركي جو بايدن النقاب عن عقوبات ضد روسيا رغم تجنبها أشد العقوبات إلى الآن، بينما خفف التقدم في المحادثات النووية الإيرانية حدة التوتر في السوق.

وخلال جلسة أمس، هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى 96 دولارا للبرميل، بعد أن قفزت يوم الثلاثاء الماضي ولامست عتبه الـ 100 دولار للبرميل قبل تقليص المكاسب، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي إلى 91 دولارا للبرميل.