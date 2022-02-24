أطلقت إسرائيل عددا من الصواريخ فجر امس مستهدفة نقاطا في محيط مدينة القنيطرة جنوب سورية ما أدى إلى خسائر مادية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، في ثالث قصف إسرائيلي على البلاد خلال الشهر الجاري. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله: «نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً بعدد من صواريخ أرض- أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط القنيطرة»، دون الإشارة إلى وقوع خسائر بشرية. من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن «انفجارات دوت في ريف القنيطرة جنوب سورية نتيجة ضربات إسرائيلية»، مشيرا إلى أن القصف قرب الحدود مع الجولان استهدف «مواقع عسكرية».



من جهة اخرى، اعتبر وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أن سورية حققت انتصارا ميدانيا مهما على الإرهاب بفضل قوات الجيش العربي السوري، وبدعم الحلفاء والأصدقاء، وفي مقدمتهم روسيا ممثلة بقيادتها السياسية وقواتها الشجاعة التي وقفت معنا بكل إصرار وعزيمة، مشيرا إلى أن سورية تواجه اليوم تحديات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ومشكلة وجودية مع الاحتلال التركي ومحاولاته تغيير التركيبة الديموغرافية والهوية السورية وضمان استمرار سيطرة التنظيمات الإرهابية على مناطق في الشمال الغربي من البلاد.



وفي كلمة له خلال «منتدى فالداي» للحوار في موسكو، لفت المقداد إلى أن سورية تواجه تحديات هي والحلفاء والأصدقاء الذين لايزالون يرفعون قيم ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي في مجال إعادة الإعمار والعودة بسورية إلى مسار التنمية المستدامة، ويتمثل هذا التحدي في الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري والتي تعاظمت بشكل لاإنساني وغير مسبوق خلال السنوات الأخيرة. وأشار المقداد إلى أنه على الرغم من صدور قرار مجلس الأمن رقم 2585 وما تضمنه حول توسيع مشاريع التعافي المبكر في سورية فإن الحصار الاقتصادي الأميركي- الأوروبي على سورية لايزال يمنع الأمم المتحدة من الانتقال من تقديم المساعدات الإنسانية إلى دعم مشاريع التعافي وإعادة الإعمار ودعم قدرات الاقتصاد السوري في مجال تلبية الاحتياجات الرئيسة للمواطنين السوريين.