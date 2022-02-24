بات تشلسي الإنجليزي حامل اللقب في وضع جيد لبلوغ الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الصريح على ليل الفرنسي 2-0 الثلاثاء في ذهاب ثمن النهائي، في حين سيكون التشويق سيد الموقف بين فياريال الإسباني ويوفنتوس الإيطالي بعد تعادلهما 1-1.



في المباراة الاولى، سجل الألماني كاي هافيرتس (8) والأميركي كريستيان بوليسيك (63) الهدفين ليمنحا فريقهما المعروف بـ «البلوز» الأفضلية قبل مباراة الإياب المقررة الشهر المقبل.



وقال هافيرتس: «كنا ندرك أنها ستكون مبــــاراة صعبة، لعبوا بشكل جيد وكان الشوط الأول معقدا بالنسبة لنا».



من جانبه، أعرب الألماني توماس توخل، المدير الفني لفريق تشلسي الإنجليزي، عن سعادته بالانتصار القوي الذي حققه «البلوز». وقال: «حصلنا على شباك نظيفة أخرى، وكانت مستحقا، كان هناك عمل شاق لعدم السماح لهم بفرص كانت قوية»، مضيفا لقد كان لدينا صعود وهبوط في المستوى بعض الشيء، وكانت هناك بعض اللحظات الجيدة، وبعض اللحظات الضعيفة، بعض الأخطاء السهلة والخسائر للكرة.



وذكر توخل أن فريقه لم يمنح الخصم فرصا كبيرة، مبينا «كان العمل الجماعي قويا وجادا، فوز مستحق، قمنا بتغيير الخطة قليلا ليكون لدينا خط وسط مكون من 3 لاعبين بدلا من اثنين».



إلى ذلك، فرض فياريال التعادل على يوفنتوس 1-1 في مباراة شهدت تسجيل مهاجم الأخير الصربي دوشان فلاهوفيتش هدف بعد 33 ثانية من صافرة البداية.



وأدرك فياريال التعادل عبر دانيال باريخو (66)، تاركا باب الاحتمالات مشرعا على مصراعيه في الإياب في تورينو في 16 مارس المقبل.



ويأمل يوفنتوس الذي سقط في فخ التعادل للمباراة الثالثة تواليا بعد أتالانتا وتورينو بالنتيجة ذاتها 1-1 في الـ «سيري أ»، أن يتخطى دور ثمن النهائي الذي سقط فيه الموسم الماضي أمام بورتو البرتغالي، فيما توج فياريال سجله بفوزه بكأس «يوروبا ليغ» بركلات الترجيح 11-10 على حساب مان يونايتد الإنجليزي بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.



ويعد هدف فلاهوفيتش ثاني أسرع هدف للاعب مبتدئ في مستهل مبارياته بعد الذي سجله الأوكراني يفهين كونوبليانكا لصالح إشبيلية الإسباني في 15 سبتمبر 2015 أمام بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، حيث سجل الهدف الثالث لفريقه بعد 19 ثانية من دخوله أرض الملعب (83). ويبقى أسرع هدف في دوري الأبطال باسم المهاجم الهولندي روي ماكاي بعد 10 ثوان سجله لصالح فريقه بايرن ميونيخ الألماني في مرمى ريال مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال موسم 2006-2007.