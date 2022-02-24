تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» حيث القمة الحامية المفتوحة على كل الاحتمالات بين نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في كرة القدم، فيما يواجه بوروسيا دورتموند الألماني خطر الخروج عندما يحل ضيفا على رينجرز الاسكتلندي في غلاسكو.



في المباراة الاولى، تبقى حظوظ نابولي وبرشلونة قائمة في بلوغ الدور ثمن النهائي بتعادلهما ذهابا 1-1 وإلغاء قاعدة ترجيح الأفضلية بالأهداف المسجلة خارج القواعد، وبالتالي فإن فوز أحدهما وحده يمنحه بطاقة التأهل. وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لبرشلونة كون المسابقة هي الوحيدة المتبقية له لإنقاذ موسمه بعد خروجه خالي الوفاض من مسابقتي الكأس المحلية ومسابقة دوري أبطال أوروبا وابتعاده بفارق 15 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر «الليغا»، وبالتالي فإن الخروج من الـ«يوروبا ليغ» سيكون بمنزلة نكسة للنادي الذي بصدد إعادة بناء صفوفه واستعادة توهجه.



ويدخل برشلونة المباراة بمعنويات عالية بعد شوطه الثاني الواعد أمام نابولي ذهابا عندما قلب تخلفه بهدف للپولندي بيوتر جيلينسكي (29) إلى تعادل بهدف لوافده الجديد فيران توريس (59 من ركلة جزاء)، وفوزه الرائع الذي تلاه في الدوري المحلي على حساب مضيفه فالنسيا (4-1).



ولا تختلف حال نابولي عن برشلونة بخصوص إنقاذ الموسم بعد خروجه من ثمن نهائي كأس إيطاليا بخسارة مدوية امام فيورنتينا 2-5، وإن كانت حظوظه للتتويج بالدوري لاتزال قائمة حيث يتخلف بفارق نقطتين عن ميلان المتصدر.



ويواجه بوروسيا دورتموند خطر الخروج من المسابقة القارية عندما يحل ضيفا على رينجرز حيث يحتاج إلى الفوز بفارق ثلاثة أهداف بعدما مني بخسارة مدوية على أرضه 2-4 ذهابا. وتلقى دورتموند نبأ سارا بتعافي هدافه النرويجي إرلينغ هالاند من إصابة عضلية وعودته إلى تدريبات الفريق الرديف الإثنين دون أي مضاعفات.



ويبدو الفريقان الاندلسيان اشبيلية، وريال بيتيس الأقرب الى بلوغ ثمن النهائي بعدما حقق كل منهما نتيجة لافتة ذهابا، الأول بفوزه على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 3-1، والثاني على مضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي 3-2.



في المقابل، تنتظر مواطنهما ريال سوسييداد، مهمة صعبة أمام ضيفه لايبزيغ الألماني، علما بأنه انتزع تعادلا ثمينا من الأخير ذهابا 2-2.



ويخوض الممثلان الآخران لإيطاليا أتالانتا برغامو ولاتسيو اختبارين لا يخلوان من صعوبة، الأول أمام مضيفه أولمبياكوس اليوناني والثاني أمام ضيفه بورتو البرتغالي.