ضرب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثا عالميا بمضربه كرسي حكم اللقاء ضمن منافسات الزوجي في دورة أكابولكو المكسيكية الدولية، تعبيرا عن غضبه من الخسارة قبل أن يتم طرده من منافسات الفردي بقرار من رابطة اللاعبين المحترفين «ايه تي بي».



وأفادت الرابطة في بيان نشرته على حسابها في تويتر «بسبب سلوكه غير الرياضي في نهاية مباراة الزوجي، تم طرد ألكسندر زفيريف من دورة أكابولكو». وكان زفيريف تأهل إلى الدور الثاني من منافسات الفردي في المكسيك بعد فوزه على الأميركي جنسون بروكسبي 3-6 و7-6 (12-10) و6-2، ليضرب موعدا مع مواطنه بيتر غويوفتشيك.



وخرج اللاعب ابن الـ 24 عاما عن طوره فاقدا أعصابه في اللقاء الذي خسره مع زميله البرازيلي مارسيلو ميلو أمام الثنائي البريطاني لويد غلاسبول والفنلندي هاري هيليوفارا في الشوط الفاصل «تاي بريك» 2-6 و6-4 و6-10. وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام، زفيريف وهو يضرب 3 مرات تواليا كرسي حكم اللقاء ليهم بالجلوس على مقعده، قبل أن ينهض مجددا ويكيل الشتائم له ويكرر ضربه للكرسي.



ومن المتوقع أن يواجه زفيريف على رغم طرده، عقوبات قاسية أخرى وغرامة مالية بحسب ما تنص عليه القوانين التأديبية لرابطة اللاعبين المحترفين.



إلى ذلك، أذعن الإسباني رافايل نادال صاحب الرقم القياسي بعدد الانتصارات في البطولات الكبرى (21) لواقع انه لن ينافس مجددا في سن الـ 35 عاما على الرقم واحد عالميا في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، وذلك عقب تأهله إلى الدور الثاني من دورة أكابولكو المكسيكية الدولية، وقال: «أعتقد أنها حقبة ماضية، مشكلاتي الجسدية تمنعني من أن أحافظ على آمال العودة للرقم واحد عالميا».