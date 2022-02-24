يبدو ليستر سيتي الإنجليزي ومرسيليا الفرنسي الأقرب إلى بلوغ ثمن النهائي في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي «كونفرنس ليغ»، بعدما قطعا شوطا كبيرا بفوزيهما الكبيرين على ضيفيهما ريندرز الدنماركي 4-1 وقره باغ الأذربيجاني 3-1 تواليا، حيث تلتقي اليوم في مواجهة الإياب، والأمر ذاته بالنسبة لفريق بودو/ غليمت النرويجي الفائز على مضيفه سلتيك الاسكتلندي 3-1.



لكن قائد سلتيك كالوم ماكغريغور يعتقد أنه بإمكان فريقه قلب الطاولة إيابا رغم لعبه خارج قواعده، وقال «نحن من هذا النوع من الفرق التي تزال تلعب بقتالية حتى لو ابتعدنا عن الديار، وما زلنا نريد اللعب بالطريقة نفسها، وبهذه الطريقة سنحصل على فرصتنا بالتأهل».



وكانت أندية لاسك النمساوي، خنت البلجيكي، وروما الإيطالي، وألكمار وفينورد الهولنديان، وكوبنهاغن الدنماركي، ورين الفرنسي وبازل السويسري، قد ضمنت تأهلها إلى ثمن النهائي بعد تصدرها المجموعات الثماني.