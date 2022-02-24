دارين العلي



أطلقت وزارة الكهرباء والماء حملة اعلامية توعوية للحث على الاحتفال بحرص ومسؤولية خلال الاعياد الوطنية وعدم هدر المياه خلال الاحتفالات.

وقالت مصادر مطلعة في تصريح لـ«الأنباء» ان هذه الحملة تهدف الى تقليل المظاهر السلبية للاحتفالات التي تتمثل برش المياه وهدره دون نفع، خصوصا ان المياه من الموارد التي تتطلب مالا وجهدا كبيرين في إنتاجها وتكلف الدولة أموالا طائلة.

وقالت المصادر ان الجميع يتفهم فرحة الناس خلال هذه الايام وخصوصا بعد مرور عامين من عدم الاحتفال بسبب الجائحة إلا أنه يجب التعبير عن هذه الفرحة بأساليب مبهجة وغير ضارة لموارد الدولة.



ولفتت الى ان تقديرات الهدر في الاحتفال الاخير ما قبل الجائحة بلغت نحو 14 مليون غالون بتكلفة تقديرية تبلغ 140 ألف دينار، وهذه الارقام تعود بالخسارة على ميزانية الدولة، كما ان المياه تذهب هدرا دون الاستفادة منها.

ولفتت المصادر الى ان هذه الارقام فقط بالنسبة للمياه المنتجة من الوزارة، لافتة الى ان الكثير يلجأون الى شراء المياه المعبأة والتي يزيد استهلاكها ايصا خلال الاحتفالات عدا ما تخلفه من عبوات بلاستيكية مضرة للبيئة.

وناشدت المصادر الأهالي توجيه ابنائهم الى عدم اللجوء الى هذا النوع من الاحتفال والمشاركة بالمسيرات والفعاليات المفيدة والابتعاد عن هدر المياه لما فيه من ضرر للمواطن والدولة.