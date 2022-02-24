أظهرت دراسة أن البشر يشعرون بارتياح أكبر عند التحدث مع روبوت أنثى عن ذكر فيما يتعلق بأعمال الضيافة والخدمات بالفنادق.



وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة ولاية واشنطن الأميركية وشملت 170 شخصا، أن المشاركين أبدوا تفضيلا أكثر للتعامل مع الروبوت الأنثى، ولاسيما في حالة إذا كان الروبوت له سمات بشرية أكثر.



ونقل الموقع الإلكتروني «تيك إكسبلور» المتخصص في التكنولوجيا عن الباحثة سوبين سيو المتخصصة في مجال الفندقة والضيافة في كلية كارسون للأعمال في أيفريت قولها ان «البشر يميلون للشعور بارتياح أكبر عند تلقي الخدمة من نساء لأن هذا هو النمط السائد بالنسبة للنوع فيما يخص هذه الشريحة من الوظائف».

وأضاف أن هذا «النمط ينسحب أيضا على التفاعل مع الروبوتات، ويتجسد بشكل أكبر عندما يأخذ الروبوت شكلا بشريا».

وفي إطار التجربة، كان يتم استطلاع آراء المشاركين في الدراسة بعد التعامل مع روبوت «رجل» يحمل اسم «أليكس» وروبوت أنثى يحمل اسم «سارة» لهما سمات بشرية، وأبدى المشاركون شعورهم بارتياح أكثر عند التعامل مع الروبوت الأنثى، وتزايد هذا الشعور لدى المشاركين في التجربة عندما تم إضفاء سمات بشرية اكثر على الروبوتين.