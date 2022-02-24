احتفل أمس الأول بالعرض الأول من النسخة الجديدة من فيلم «العراب» The Godfather، الذي تمت إعادة صياغته بجودة أعلى بمناسبة الذكرى الخمسين لطرح الفيلم الأصلي.



وكانت شركة «باراماونت» أصدرت مقطعا دعائيا جديدا لمشاهد كلاسيكية من الفيلم، حيث ظهر مارلون براندو بدور فيتو كورليوني، وآل باتشينو بدور مايكل كورليوني، وكشف أيضا عن أن الفيلم من المقرر إعادة طرحه بدور العرض السينمائي في أميركا يوم غد 25 الجاري.



يعتبر فيلم «The Godfather» واحدا من أعظم الأفلام في السينما العالمية، والمصنف كثاني أفضل فيلم على مستوى التاريخ بعد فيلم Shawshank Redemption وكانا في التقدير نفسه 9.22 تقريبا، وواحدا من أكثر الأفلام تأثيرا في التاريخ.



الفيلم أبدعه المخرج العبقري فرانسيس فورد كوبولا، حيث إن الفيلم مصنف كتحفة سينمائية اتفقت عليها أذواق كل من النقاد والجماهير.