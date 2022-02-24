القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة ما انتشر من صور متداولة تزعم تلوث مياه الشرب والزراعة وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل وتغير لونها.



وأوضح المركز الإعلامي (في بيان) أنه قام بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتلوث مياه الشرب والزراعة أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل وتغير لونها.



وأوضحت أن عكارة المياه في نهر النيل وتغير لونها يعد أمرا طبيعيا نتيجة لوصول مياه السيول المحملة بالأتربة والرمال والطمي إليها، وذلك بعد موجة الأمطار والسيول التي تعرضت لها البلاد على مدار الأيام الماضية، الأمر الذي يؤكد على أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، مشيرة إلى أن هذه العكارة ليس لها أي تأثيرات سلبية على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية، وستختفي آثارها من المياه خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير.