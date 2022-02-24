القاهرة ـ هالة عمران



وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، ونص مشروع القانون على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، على أن تدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل سفره، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.



وتختص الجهات المنظمة للحج دون غيرها، بتنظيم شؤونه وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون والقواعد التي تضعها اللجنة الوزارية بالتنسيق مع تلك الجهات.



كما نص مشروع القانون على أن تنشأ بوابة إلكترونية تسمى «البوابة المصرية الموحدة للحج»، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتصدر البوابة كودا تعريفيا لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج.



وأورد مشروع القانون تفصيلا للعقوبات التي تقع على مرتكبي أي مخالفة لأحكام هذا القانون، كما أناط بالوزير المختص بشؤون السياحة أن يصدر قرارا إداريا بوقف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا لمدة لا تتجاوز سنة، إذا ثبتت مخالفتها لأحكام القانون، أو الضوابط الصادرة عنه.



ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.



ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقا لأحد الأغراض المتقدمة.



كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.