الدوحة - فريد عبدالباقي



تنطلق الجولة العشرين من الدوري القطري لكرة القدم بإقامة 3 مواجهات، ستكون البداية بلقاء أم صلال (السادس برصيد 25 نقطة) والوكرة (الثالث برصيد 34 نقطة) في الـ 4:40 مساء على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، والذي يحتضن لقاء الغرافة (الخامس برصيد 27 نقطة) والريان (التاسع برصيد 18 نقطة) في الـ 7:00 مساء بنفس التوقيت يحل العربي (الرابع برصيد 29 نقطة) ضيفا على الخور (الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة) بملعبه.



وتختتم الجولة غدا بإقامة 3 مواجهات أيضا سيكون أبرزها لقاء القمة الذي يجمع بين السد (المتصدر برصيد 52 نقطة) والدحيل (الوصيف برصيد 42 نقطة) في الـ 7:00 مساء على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، حيث سيتم خلال لقاء الغد إقامة مراسم تتويج السد بلقب الدوري، قبل نهايته بـ 3 جولات.



وفي التوقيت نفسه، يلتقي السيلية (الثاني عشر والأخير برصيد 11 نقطة) مع قطر (الثامن برصيد 22 نقطة)، على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، والذي سيحتضن لقاء الشمال (العاشر برصيد 16 نقطة) والأهلي (السابع برصيد 23 نقطة) في الـ 4:50 مساء.



هذا، وتوصل التونسي فرجاني ساسي إلى اتفاق شفوي مع إدارة نادي الدحيل بشأن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، بالرغم من ارتباطه بعقد لمدة 3 مواسم، حيث يرغب اللاعب التونسي فرجاني ساسي في العودة إلى ناديه الزمالك مطلع الموسم المقبل.



إلى ذلك، أصدرت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد القطري لكرة القدم، إيقاف لاعب النادي العربي عبدالرحمن عناد «مباراتين» وتغريمه 10 آلاف ريال قطر، وذلك بسبب «ألفاظ بذيئة تجاه الحكم» خلال لقاء العربي والريان في الجولة الـ 19 من الدوري القطري، كما لفت نظر رئيس جهاز الكرة بنادي الريان فريد غلام، بسبب السلوك غير الرياضي. كما قررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب نادي الغرافة عمرو سراج «مباراتين» وتغريمه 5 آلاف ريال قطري بسبب اللعب العنيف تجاه المنافس.