أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن «حملة المحافظة لإزالة مخالفات البناء تواصل عملها على مدار الساعة ولن تتوقف حتى إزالة جميع مخالفات البناء في جميع المناطق»، لافتا إلى أنه «تم قطع التيار الكهربائي عن عقار وإخلاء عقار آخر من سكانه وإزالة مخالفات البناء الموجودة فيه وذلك في منطقة الدعية».



جاء ذلك في تصريح صحافي للمحافظ الخالد على هامش جولته الميدانية في منطقة الدعية لمتابعة مستجدات حملة إزالة مخالفات البناء وذلك بحضور كل من رئيس فريق الطوارئ لفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي، إلى جانب نائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.أحمد الشمري، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة.



وأوضح الخالد أن «العقارين تضمنا مخالفات واضحة لأنظمة ولوائح البناء المعمول بها، إلى جانب تكدس في سكن العمالة الوافدة، بالإضافة إلى تمديدات كهربائية مخالفة لأنظمة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وهو ما يتسبب في الأحمال الكهربائية المرتفعة ويشكل ضغطا وعبئا مباشرا على شبكات الكهرباء الرئيسية»، مشيرا الى انه «تم إخلاء العقار الثاني من سكانه والبدء على الفور في عمليات هدم مخالفات البناء ذات الصلة».



وشدد على «ضرورة تفعيل عمليات الرقابة الخاصة بالجهات المعنية بجميع طاقاتها لإصلاح الأوضاع والقضاء على كل المخالفات التي تنهك المرافق والخدمات التي تقدمها الدولة، بالإضافة إلى الدفع بالحلول ومعالجة الأوضاع المخالفة بما يحافظ على الهوية المجتمعية واعتماد الحلول العاجلة لمشكلة سكن العمالة في مناطق السكن الخاص والنموذجي».



وأكد الخالد أنه «لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام حجم البلاغات والشكاوى الواردة من قبل المواطنين»، لافتا إلى «جولات المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية مستمرة في جميع المناطق لرصد المخالفات بجميع أنواعها وإزالتها».