شارك قسم الكهرباء وقسم السيارات بالمعهد الصناعي - صباح السالم التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمسابقة شركة نفط الكويت، حيث تمثلت مشاركة قسم الكهرباء بمشروع smart system الذي يهدف إلى ابتكار نظام تشغيل سهل مواكب للتطور التكنولوجي يوفر الطاقة ويخدم بدوره الفئات العمرية المختلفة وذوي الهمم العالية، واشرف على هذا المشروع م.محمد الرشيدي، أما مشاركة قسم السيارات فكانت بعمل قطاع محركات بحرية وثنائية الأشواط مما ساعد على التعرف بأحدث الأجهزة المستخدمة في هذا المجال بإشراف من م.ناصر العوضي على هذا المشروع.