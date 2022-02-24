أسامة أبوالسعود



في ظل إطار جهود إدارة شؤون الحج والعمرة لخدمة شركائها من أصحاب حملات الحج أقامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة شؤون الحج والعمرة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل في مسرح الوزارة لأصحاب حملات الحج الكويتية حول نظام تأسيس الشركات.



حضر الورشة مدير إدارة شؤون العمرة سطام المزين وجميع موظفي إدارة شؤون الحج والعمرة وكان المحاضر مراقب متابعة الشركات بوزارة التجارة والصناعة ناصر حجاج الشمري، حيث شرح نظام تأسيس الشركات وفق قانون التجارة الكويتي، وقد تم الرد على كل الاستفسارات والتساؤلات لأصحاب الحملات.