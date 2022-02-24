نظمت جامعة غزة سلسلة نشاطات وفعاليات بين طلابها احتفاء بالعيد الوطني الـ61 للكويت وذكرى التحرير الـ31 ويصادفان يومي 25 و26 فبراير الجاري.



وشهدت ساحات الجامعة مبادرات طلابية تعبر عن حب الشعب الفلسطيني للكويت من خلال رفع الاعلام الكويتية داخل الجامعة وقاعات المحاضرات الى جانب رفع صور لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على لوحات جدارية.



وقال رئيس جامعة غزة د.رياض الخضري في تصريح صحافي بالمناسبة ان تاريخ الكويت حافل بالمواقف الداعمة للشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا.



وتقدم الخضري بالتهنئة للكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الاعياد الوطنية، معبرا عن اعتزازه بالدعم الكويتي المتواصل للقضية الفلسطينية.



وأوضح ان مجلس الجامعة اصدر قرارا بتخصيص محاضرة (مساق الدراسات الفلسطينية) التي تصادف في ذكرى التحرير للحديث عن مواقف الكويت المشرفة تجاه القضية الفلسطينية.