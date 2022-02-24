هنأ محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد القيادة السياسية للبلاد بمناسبة حلول الذكرى الحادية والستين للاستقلال، وذكرى التحرير الحادية والثلاثين.



وأعرب الشيخ فواز الخالد في تهنئته التي رفعها الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، عن أخلص آيات التهاني والتبريكات، بهاتين المناسبتين العزيزتين على قلوب الجميع.



كما عبر الخالد عن التطلع الي الاستلهام الدائم لروح الاستقلال والتحرير في الوقت الراهن ووسط التحديات الاقليمة والدولية العديدة، وذلك عبر خطط وبرامج العمل الوطني المخلص وفي مختلف المواقع، بما يترجم مشاعر الانتماء والولاء للوطن الحبيب وللقيادة الحكيمة، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب الكويتي على الصعد كافة وفي مختلف المجالات.



مختتما بخالص الدعوات والأمنيات بأن تنعم الكويت العزيزة وأهلها بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة، مبتهلا إلى المولى بأن يعجل باكتمال زوال الوباء وبرفع الغمة عنها وعن الأمتين الاسلامية والعربية والعالم أجمع.