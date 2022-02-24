نظم عدد من المؤسسات الحكومية احتفاليات منوعة بمناسبة الذكرى الـ61 ليوم الاستقلال والـ31 ليوم التحرير بهدف تعزيز الروح الوطنية وغرس قيم الوفاء والولاء للوطن في نفوس الأبناء.



واحتفل معهد الكويت للابحاث العلمية بهذه المناسبة بإقامة فعالية وطنية شارك فيها موظفو وموظفات المعهد وأسرهم تضمنت انشطة وبرامج منوعة استهدفت مختلف الحاضرين لاسيما الحضور من الأطفال.



أما الهيئة العامة لشؤون القصر فقد احتفلت بالاعياد الوطنية مع المشمولين برعايتها في حديقة جمال عبدالناصر بمنطقة الروضة اذ انطلقت فعاليات الحفل مشبعة بروح الفرح، مستذكرة تضحيات ومآثر الآباء والأجداد.



وتعد هذه الاحتفالات فرصة لغرس حب الوطن في نفوس الأجيال الناشئة والتأكيد على الثوابت الوطنية لتجديد العهد وتعزيز الولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية والتفاخر برجالات الوطن.