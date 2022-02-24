القاهرة - سامي عبدالفتاح



حقق النادي الأهلي استفاقة كبيرة بالفوز على مصر المقاصة ضمن الجولة العاشرة للدوري المصري برباعية نظيفة، وذلك قبل مواجهته الأفريقية المهمة السبت المقبل أمام ماميلودي صن داونز، أقوى منافسي الأهلي في المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.



وجاءت الرباعية «الحمراء» بعد الأداء المتواضع أمام الهلال السوداني في دوري الأبطال، والتعادل السلبي، لذا فقد اتجه المدير الفني موسيماني إلى تشكيلة جديدة، لتفادي إجهاد نجوم الفريق قبل لقاء صن داونز.



وكانت المفاجأة أن الفريق قدم عرضا متميزا، حيث سجل اثنان من اللاعبين أول أهدافهما وهما الموزمبيقي ميكوسوني (هدفين) والصاعد زياد طارق هدفا، فيما أحرز رابع الأهداف حسين الشحات الغائب منذ فترة عن التسجيل.



وعلق موسيماني قائلا: «لا نلعب كل يوم مباراة بهذه الطريقة، تحكمنا في الإيقاع منذ الدقيقة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة. أتمنى أن نكرر ذلك كل مباراة أو على الأقل في اللقاء المقبل ونسجل رباعية».



ومؤقتاً، استعاد الأهلي صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة من 8 مباريات، وله مباراتان مؤجلتان أمام بيراميدز والجونة، بينما تجمد رصيد المقاصة بقيادة مدربه تامر مصطفى عند 8 نقاط في المركز السادس عشر.



وضمن مباريات أمس الأول، تعادل سيراميكا مع غزل المحلة سلبيا، فيما خطف إنبي فوزاً مهماً من الاتحاد السكندري بهدف دون رد.



وتقام اليوم مباراة وحيدة ضمن الجولة العاشرة تجمع بين البنك الأهلي وبيراميدز.