أحبط رجال الجمارك في الجمرك الجوي بمطار الكويت T5 إدخال مايقارب 40 قطعة من مادة الحشيش المخدرة، كانت بحوزة وافدة قادمة من دولة آسيوية.

‎وفي التفاصيل، فإن مفتشاً جمركياً اشتبه في وافدة آسيوية قادمة على متن إحدى الرحلات عبر مطار الكويت T5 فأخضع حقائبها وأمتعتها للتفتيش، وعثر المفتش على علب مغلقة وأثناء فتحها تبين احتواؤها على مادة الحشيش المخدرة، 40 قطعة تقريباً.

‎وبناء عليه، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

‎وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.