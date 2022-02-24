"إنترفاكس" الروسية: هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في أنحاء ‎أوكرانيا بدأت الساعة الخامسة صباحاً

الجيش الأوكراني: الدفاعات الجوية أسقطت طائرة روسية في شرق أوكرانيا

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس جنوب شرق اوكرانيا .

وقال بوتين في خطاب وجهه للشعب الروسي ان "اقليمي دونيتسك ولوغانسك توجها الى القيادة الروسية بطلب المساعدة" موضحا ان "هدف هذه العملية العسكرية الخاصة يكمن في حماية السكان".

وشدد على ان بلاده سترد بشكل فوري على اي محاولة للتدخل في النزاع مع اوكرانيا من الخارج او اي محاولة لتهديد الشعب الروسي".

وكان الرئيس الروسي اعلن يوم الاثنين الماضي الاعتراف باستقلال اقليمي دونيتسك ولوغانسك عن اوكرانيا .(النهاية)