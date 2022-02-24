قفزت أسعار الذهب بأكثر من اثنين في المئة إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام إذ أقبل المستثمرون على الملاذات الآمنة بعد بدء غزو قوات روسية لأوكرانيا في أعقاب أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذ ما وصفها بأنها عملية عسكرية خاصة.

وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 1939.97 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أعلى مستوياته منذ يناير كانون الثاني 2021 عند 1948.77 دولار للأوقية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.8 بالمئة إلى 1943.90 دولار للأوقية.

وقال مسؤولون ووسائل إعلام إن القوات الروسية أطلقت صواريخ على عدة مدن أوكرانية وأنزلت قوات على الساحل الجنوبي للبلاد.

وارتفع الذهب، وهو من أصول الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات، بنحو ثمانية بالمئة منذ بداية فبراير شباط مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على شهية المخاطرة. ويتجه المعدن النفيس صوب تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو تموز 2020.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 25.03 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 1102.43 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 2514.54 دولار للاوقية.



