عبدالكريم العبدالله

اعتمد وزير الصحة د.خالد السعيد، قرارا وزاريا بتعيين رؤساء للهيئات الطبية في المستشفيات، وذلك للمرة الأولى.

وجاء في القرار ان رئيس الهيئة الطبية بالإشراف المباشر على الأقسام الطبية والأقسام المساندة في المستشفى، وتقييم كفاءة الأداء وتطبيق معايير الاعتماد والجودة في تلك الأقسام ووضع بروتوكولات العمل في تلك الأقسام بالتعاون مع المختصين في المستشفى وباقي قطاعات الوزارة.

وبين القرار ا اختصاصات رئيس الهيئة الطبية والتي تمثلت بتشكيل لجنة لتطوير العمل الفني وقياس مؤشر الرضا لدى متلقي الخدمة من المراجعين ووضع الحلول لتلافي الملاحظات الواردة من متلقي الخدمة، إضافة إلى تمثيل المستشفى في كافة اللجان الفنية المتعلقة بعمل رئيس الهيئة الطبية في وزارة الصحة.

كما يختص برفع تقارير دورية للإدارات المعنية في الوزارة عن سير العمل والعوائق واقتراح الحلول، ووضع برنامج للتدريب المستمر لجميع العاملين في الأقسام والتنسيق مع الإدارات المختصة في الوزارة لتنفيذها ورفع تقرير للجهات المختصة عن نتائج هذه البرامج والمشاركة مع القطاعات والادارات المعنية بالوزارة بوضع التصور لتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الرضا الوظيفي ومراجعة الكوادر الفنية والمالية والإدارية للعاملين.

كما يحل رئيس الهيئة الطبية محل مدير المستشفى حال تمتعه بالاجازة، كما يرفع رئيس الهيئة الطبية تقريرا دوريا بالتوصيات ونتائج الأعمال كل 3 أشهر لوكيل الوزارة لعرضها على وزير الصحة.

وحدد القرار الاحتياجات السنوية والمستمرة من القوى العاملة والتجهيزات واللوازم والمستهلكات والأدوية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالوزارة لتوفير تلك المتطلبات حسب النظم واللوائح.