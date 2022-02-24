عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة د.خالد السعيد، قرارا بتسمية رؤساء الهيئات الطبية، و"الأنباء" تنشر الأسماء:
الدكتورة إيمان العنيزي - مستشفي الصباح
الدكتورة موضي المطيري - مستشفى مبارك
الدكتور أحمد الدوسري- مستشفى الفروانية
الدكتور عبدالرحمن الشمري- مستشفى الجهراء
الدكتورة منال عيسى - مستشفى جابر
الدكتورة نيران النقيب -مستشفى العدان
الدكتورة منال الصراف -مستشفى ابن سينا
الكتور جاسم البراك-مركز الكويت لمكافحة السرطان
الدكتور محمد الجارالله-مستشفى الأميري
الدكتور جمال الفضلي-مستشفى الأمراض الصدرية