عبدالكريم العبدالله

أصدر وزير الصحة د.خالد السعيد، قرارا بتسمية رؤساء الهيئات الطبية، و"الأنباء" تنشر الأسماء:

الدكتورة إيمان العنيزي - مستشفي الصباح

الدكتورة موضي المطيري - مستشفى مبارك

الدكتور أحمد الدوسري- مستشفى الفروانية

الدكتور عبدالرحمن الشمري- مستشفى الجهراء

الدكتورة منال عيسى - مستشفى جابر

الدكتورة نيران النقيب -مستشفى العدان

الدكتورة منال الصراف -مستشفى ابن سينا

الكتور جاسم البراك-مركز الكويت لمكافحة السرطان

الدكتور محمد الجارالله-مستشفى الأميري

الدكتور جمال الفضلي-مستشفى الأمراض الصدرية