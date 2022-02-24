أمير زكي

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي، ان التعليمات الصادرة إلى عموم قوة الأمن العام تضمّنت التعامل بحزم مع السلوكيات التي من شأنها تعكير صفو الاحتفالات الوطنية مع الالتزام بسعة الصدر وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتفلين بالأعياد الوطنية من مواطنين ومقيمين.

وقال اللواء الزعبي في تصريح خاص ل« الأنباء»، في البداية أرفع الى مقام صاحب السمو الامير الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الامين الشيخ مشعل الاحمد والمواطنين والمقيمين اطيب التهاني والتبريكات وان يعيد هذه المناسبات الوطنية والكويت ترفل في ثوب العز وتنعم بأسباب الامن والامان.

واضاف الزعبي : قطاع الامن العام يعمل في وفق خطة دقيقة لتوفير اقصى اجراءات الامن للمحتفيين، لافتا الى ان تعمد إيذاء الآخرين مرفوضة ومجرمة قانونا ولن يتم السماح بها ،مشيرا الى ان وزارة الداخلية تعلم ان هناك تشوق للاحتفالات بعد ظروف اضطرارية لذا سوف تعمل جاهدة على المساهمة بتوفير الاجواء الاحتفالية والاشراف ومتابعة التجمعات دون تعسف بحيث لن يتم ملاحقة الا من يتجاوزون على القانون وتصدر عنهم سلوكيات تلحق الضرر بهم وبغيرهم مع التأكيد على تواجد القيادات الأمنية ميدانياً للإشراف ومتابعة الخطط على أرض الواقع.

وقال وكيل الوزارة المساعد : لن نتساهل مع مخالفات مرورية جسيمة وخطرة او تعمد ايذاء الاخرين بإلقاء مواد احيانا ما تكون حارقة على الغير ،اما غير ذلك فلن نقف عائقا امام الاحتفالات التي تنظم في طرقات تخضع للاشراف والتواجد الامني داعيا الى تجنب اعتلاء المركبات والخروج من المركبات وهي في وضعية الحركة لرش المياه او ما شابه.

واردف بالقول : سيتم تغطية امنية للاحتفالات الوطنية كالخليج العربي ومناطق الشاليهات داعيا أولياء الأمور لمتابعة ابنائهم بعدم السماح لأطفالهم بالنزول إلى الطريق العام، تجنبا لتعرضهم للمخاطر، والحرص على رسم الانطباع الأخلاقي والمظهر الحضاري للكويت وشعبها الكريم.

وشدد الوكيل المساعد على ضرورة تعاون الجميع مع رجال الأمن، حرصا على سلامتهم مشيرا الى أن أجهزة وزارة الداخلية ومالها من خبرات تراكمية وضعت خطة متكاملة بالتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية المعنية والتعاون مع الأجهزة المساندة والإدارة العامة للإطفاء وإدارة الطوارئ الطبية.

واعرب عن تطلعه في ان يسعد المواطنين والمقيمين بالاحتفالات وتعم الفرحة، مشيرا إلى انه سيتم مراقبة ومتابعة كل الاحتفالات من غرفة عمليات وبالتالي مخطي من يعتقد ان عدم وجود دورية او رجال امن في منطقة تشهد احتفالات ستكون مبررا لارتكاب تجاوز والافلات من العقاب لان كافة مناطق الاحتفالات متابعة امنيا ،مشيرا الى ان ضابطات وشرطيات سيشاركن مع اخوانهم من رجال الامن المهام المتعلقة بتامين الاحتفالات والتصدي لايه تجاوزات .

واوضح ان هناك خططا بموجبها سيتم فلترة المركبات المتوجه الى مناطق الاحتفالات بحيث تصادر اي ادوات قد تستخدم في تعكير صفو الاحتفالات ومن بين الاليات نقاط امنية في امكان بعينها.

وشدد اللواء فراج الزعبي على أهمية الا توثر الاحتفالات على السيولة المرورية في المناطق التي تشهدها فعاليات هذه الاحتفالات وخاصة مناطق محافظتي العاصمة وحولي حيث أإنهما تشهدان العديد من تلك الفعاليات طوال أيام الاحتفالات وفي أوقات متفاوتة، مجددا دعوته الى ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين مع رجال الأمن حتى يسعد الجميع بفعاليات الاحتفال ويكون التعبير عن الفرحة حضاريا وراقيا.