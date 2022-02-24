فيصل الأنصاري لـ"الأنباء": تعهد من الشركات بالالتزام بأسعار الوزارة وعدم رفع أي سلعة

عاطف رمضان

قال مدير الجهاز الفني للإشراف على السلع في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري، إن الإدارة تقوم حاليا برصد ومتابعة الأسعار للمواد الغذائية الأساسية وذلك لقرب شهر رمضان المبارك .

وأضاف ان فريق المفتشين قام بجولة تفتيشية في منطقة الشويخ لمراقبة محلات الجملة وعدد من شركات بيع المواد الغذائية للتأكد من الاسعار المقدمة للادارة من قبل اصحاب المحلات الغذائية ومقارنتها على ارض الواقع .

واشار الى ان معظم الشركات ملتزمة بالاسعار التي قدمتها للوزارة وقام المفتشون بأخذ الاسعار وإعداد تعهدات بالالتزام بالأسعار خلال شهر رمضان المبارك .

ونوه الى ان الشركات متعاونة مع الوزارة وذلك من خلال الاجتماعات التي يعقدها مع مسؤولي هذه الشركات وانهم ملتزمون ببقاء الاسعار كما هي سواء حاليا او خلال شهر رمضان المبارك وكذلك الالتزام بقرارات الوزارة وعدم رفع اي سلعة الا بعد الحصول على موافقة " التجارة" .

ولفت الى انه في حال عدم التزام الشركات باللوائح والقرارات الوزارية سيطبق عليها القانون من خلال اعداد محاضر ضبط وتحويلها للنيابة التجارية .

ونصح الانصاري جمهور المستهلكين بضرورة ان يكون هناك وعي شرائي لديهم خلال شهر رمضان المبارك وطوال العام خاصة ان المنتجات متوفرة في الاسواق المحلية .