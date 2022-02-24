تحذيرات من الطيران بأجواء أوكرانيا



استجابت الأسواق المالية سريعا إلى العمليات العسكرية التي تشنها روسيا على أوكرانيا، إذ تراجعت الأسواق الآسيوية والعربية على وقع تلك العمليات، فيما تداركت روسيا الموقف وأعلنت إيقاف عمليات التداول في سوقها المالي بعد هبوط مؤشرها بأكثر من 10%.

وهبطت العملة الروسية الروبل، وصعدت العملة الأميركية أمامها لأعلى مستوى منذ يناير 2016.

وهوى الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته منذ مطلع 2016 اليوم الخميس وتراجع 3.6% مقابل الدولار إلى 84.0750 بعد دقائق من الفتح، وانخفض 3.9% إلى 95.2425 مقابل اليورو مسجلا نزولا قياسيا قبل تعليق التداول على نحو سريع.





وقال البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، إنه سيتخذ إجراءات لضمان استقرار الروبل والأسواق.

وقف التداولات



وبعد التراجع الذي جاوز 10% للأسهم الروسية، أوقفت بورصة موسكو التداولات، اليوم الخميس، كإجراء احترازي، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت البورصة: "تم تعليق التداول في جميع الأسواق. وسيتم الإعلان عن الاستئناف في وقت لاحق".

الطيران



يأتي ذلك في الوقت الذي تأثرت فيه بالفعل حركة الطيران بعد إلغاء الرحلات الجوية من مطار روستوف الروسي القريب من أوكرانيا، كما حذرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران شركات الطيران من خطورة التحليق في أجواء أوكرانيا.

الأسواق الآسيوية



وتراجعت الأسواق الآسيوية خلال تعاملات اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر نيكاي الياباني بنحو 1.92% ليصل إلى 25,940.97 نقطة، فيما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.44% ليصل إلى 1,853.95 نقطة.

وهبط مؤشر هانغ سينغ الصيني بنسبة 3.23% إلى 22,895.83.

أسواق الشرق الأوسط



وعربيا، هبطت أسواق الإمارات مع بداية تداولات اليوم الخميس. وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1% ليصل إلى 8992.93 نقطة.

وتراجع أيضا سوق دبي المالي بنسبة 1.83% ليصل إلى 3276.04 نقطة.

وفي الكويت، تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50، بنسبة 1.35% ليصل إلى 6603.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.83% إلى 7597.11 نقطة.

رد أميركي



وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، بأن "العالم سيحاسب روسيا" بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عملية عسكرية" في أوكرانيا.

وسيلقي بايدن كلمة حول "العواقب" التي ستتكبدها روسيا بسبب ما وصفه بأنه "هجوم غير مبرر"، على ما جاء في بيان أوضح فيه أنه سيجتمع، الخميس، بنظرائه في مجموعة السبع.

وندد بايدن بما وصفه بـ"الهجوم غير المبرر" من قبل روسيا في أوكرانيا بعدما أعلن نظيره الروسي "عملية عسكرية" دفاعا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرقها.

وقال بايدن في بيان "اختار الرئيس بوتين (شن) حرب مخطط لها ستتسبب بمعاناة وخسائر بشرية كارثية".

وأضاف "روسيا تتحمل وحدها مسؤولية الموت والدمار اللذين سينجمان عن هذا الهجوم".