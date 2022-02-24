روسيا تتحكم في ثلث الغاز الموجه إلى أوروبا.. وفقر الإمدادات ينذر بركود عالمي



ارتفعت أسعار الطاقة الأوروبية بعد أن هاجمت القوات الروسية أهدافا عبر أوكرانيا في محاولة لنزع السلاح من البلاد. بينما تعهد الغرب بفرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية الهولندية بما يصل إلى 41% وهو صعود لليوم الرابع على التوالي، فيما صعدت عقود الطاقة تسليم شهر مارس في ألمانيا بنسبة 31%، وتأتي الزيادات الجديدة لتضيف إلى الارتفاعات على مدار الأسبوع مع اشتداد التوترات بشأن أوكرانيا.

يأتي ذلك، بعد أن شنت روسيا وابلا من الهجمات الصاروخية في وقت مبكر من يوم الخميس، مما تسبب في أسوأ أزمة أمنية شهدتها أوروبا منذ عقود.



بدورها، حذرت وزارة الداخلية الأوكرانية من استهداف العاصمة كييڤ وحثت المواطنين على الذهاب إلى الملاجئ.



فيما قال حرس الحدود الأوكراني إنه تم قصفه من خمس مناطق، بما في ذلك من شبه جزيرة القرم في الجنوب وبيلاروسيا في الشمال، وفقا لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».

وفي خطاب متلفز قبل الهجوم، قال بوتين إن روسيا لا تخطط «لاحتلال جارتها الجنوبية، ولكن هذا الإجراء كان ضروريا بعد أن تجاوزت الولايات المتحدة وحلفاؤها» الخط الأحمر لروسيا من خلال توسيع حلف الناتو.



فيما وصف الرئيس الأميركي جو بايدن تحرك بوتين بأنه «هجوم غير مبرر وغير عادل، وتعهد بأن يحاسب العالم روسيا».

وقال بايدن إنه سيلتقي مع نظرائه في مجموعة السبعة يوم الخميس على أن يعلن بعدها إلى الشعب الأميركي المزيد من العقوبات التي ستفرض على موسكو.



وقد تؤدي أي عقوبات تحد من وصول روسيا إلى العملات الأجنبية إلى قلب أسواق السلع بداية من النفط والغاز إلى المعادن والمواد الغذائية.



من جانبه، قال كبير اقتصاديي الطاقة في ABN Amro Bank NV، هانز فان كليف: «ستعتمد الصورة الأكبر بقوة على كيفية استجابة أوروبا والولايات المتحدة».



وهل ستفرض عقوبات على قطاع النفط والغاز أم لا؟

وأضاف: «إذا نجا هذا القطاع، فقد يفقد الانتعاش زخمه قريبا».



وقفزت أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014 وسط التطورات الأخيرة.