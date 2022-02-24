تمكنت مؤشرات بورصة الكويت من امتصاص صدمة اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا صباح اليوم، حيث قلصت المؤشرات من خسائرها بمنتصف جلسة التداولات، ليسجل المؤشر العام تراجعاً بـ 0.41%، فيما تراجع مؤشر السوق الاول 0.21%، والسوق الرئيسي 1.04%.

وكانت مؤشرات السوق قد شهدت هبوطاً ملحوظاً في بداية تداولات جلسة اليوم الخميس، وذلك على صدى اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث انخفض المؤشر العام بـ 63 نقطة وبنحو 0.82% فيما انخفض السوق الأول بنحو 61 نقطة وبنحو 0.74% في حين تراجع السوق الرئيسي بـ 86 نقطة وبنحو 1.3% حتى الآن.