أنهت قوة واجب الحرس الوطني المكلّفة بمساندة وزارتي الصحة والداخلية في منفذي السالمي والنويصيب مهمتها التي استمرت لأكثر من سبعة أشهر بدأت من 3 يوليو 2021 وحتى 24 فبراير الجاري.

وقامت قوة الواجب المكونة من فرق طوارئ طبية بمساندة وزارة الصحة بتقديم الخدمات الصحية لرواد المنافذ الذين بلغ عددهم ٤٤٢٧٩٤ مسافر اً خلال مدة المهمة.

وأشادت قيادة الحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف نائب رئيس الحرس الوطني، ومتابعة سعادة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، بما قام به رجال الحرس الوطني في تقديم الدعم والاسناد لوزارتي الداخلية والصحة، تأكيداً على الدور الحيوي للحرس الوطني باعتباره جهاز الإسناد الاول لجميع جهات الدولة في مختلف الظروف والأوقات .