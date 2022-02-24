التعاملات الصباحية للسوق شهدت تراجعات حادة للمؤشرات كافة على صدى اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا



تمكنت مؤشرات بورصة الكويت من امتصاص صدمة اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا صباح اليوم (الخميس)، لتنهي تعاملات الجلسة على تراجع مؤشرها العام بـ 0.31%، حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي بـ 1.21%، فيما سجل السوق الأول تراجعا طفيفا بـ 0.02%.



وشهدت جلسة اليوم تدفق سيولة ضخمة إلى السوق بلغت 111.8 مليون دينار، وذلك على موقع موجة بيعية ضخمة للأسهم الصغيرة والمتوسطة، في ظل حاله الهلع التي أصابت المستثمرين بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا صباح اليوم.



وكانت مؤشرات السوق قد شهدت هبوطا ملحوظا في بداية تداولات جلسة اليوم الخميس، وذلك على صدى اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث انخفض المؤشر العام بـ 63 نقطة وبنحو 0.82% فيما انخفض السوق الأول بنحو 61 نقطة وبنحو 0.74% في حين تراجع السوق الرئيسي بـ 86 نقطة وبنحو 1.3% حتى الآن.