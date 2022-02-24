آلاء خليفة

هنّأت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة مرور 61 عاما على استقلال الكويت، و31 عاما على التحرير.



وقال رئيس الجمعية د. فيصل العنزي إن الاحتفالات بالأعياد الوطنية تأتي تجسيدا لوحدة الكويتيين وتماسكهم وتآزرهم في مواجهة المحن والتحديات، لافتا إلى أن هذه الاحتفالات تظهر مدى التضحية التي قدمها الآباء من أجل الكويت، مشيرا إلى انه من الضروري غرس قيم حب الوطن والانتماء والولاء في نفوس المواطنين.



وأضاف العنزي أن الاحتفالات هذا العام تأتي بعد عامين من جائحة كورونا، التي عانت منها شعوب دول العالم أجمع، قد كشفت هذه الجائحة عن اللحمة الكويتية وتكاتف وتلاحم ابناء الكويت في مواجهتها، ونجاح الكوادر الصحية والطبية والمتطوعين في التعامل مع تلك الأزمة.



وأشاد العنزي بقرارات مجلس الوزراء بشأن انفتاح البلاد، وتخفيف القيود المفروضة لإقامة المناسبات والمؤتمرات والندوات، مشيرا إلى أن الجمعية بصدد إقامة عدد من الندوات والمؤتمرات خلال الفترة المقبلة، بعد إجازة الأعياد الوطنية، وذلك للرفع من كفاءة مستوى الإداريين بالمؤسسات التعليمية، وإكسابهم جميع المهارات المتعلقة بالوسائل والمعلومات والتقنيات اللازمة للقيام بأعمالهم على أكمل وجه.



وطالب العنزي مسؤولي وزارة التربية والتعليم العالي بالاستعداد للفصل الدراسي الثاني، وتجهيز المدارس وجامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي لاستقبال الطلبة داخل القاعات والفصول الدراسية، حال موافقة السلطات الصحية على العودة الكاملة للطلبة، مشددا على ضرورة وضع الخطط اللازمة للجداول الدراسية، وفتح الشعب الدراسية أمام الطلبة لاستكمال دراستهم.



واختتم العنزي داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه- وسموه ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والشعب الكويتي بالخير واليمن والبركات، ولوطننا الغالي بالأمان والاستقرار والرخاء.